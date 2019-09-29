ملك المغرب يتعرض لالتهاب رئوي حاد

أصيب العاهل المغربي محمد السادس بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، بحسب ما أفاد به بيان للديوان الملكي الأحد.

وجاء في البيان، الذي وزعته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية في البلاد، أن "الطبيب الخاص لمحمد السادس، أوصاه بالخلود لفترة راحة".

وأشار البيان إلى أن الوعكة الصحية للعاهل المغربي، منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وكان محمد السادس يعتزم التوجه إلى باريس من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل، لكن ولي العهد الأمير الحسن، سيقوم بتمثيل والده في المراسم الرسمية.

وبعث الملك برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف فيها شيراك بصديق المملكة المغربية.