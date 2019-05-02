ملك تايلاند يتزوج حارسته الشخصية

عين ملك تايلاند ماها فاجيرونغكورن، الذي سيتم تتويجه رسميا يوم السبت، حارسته الشخصية وقرينته الجديدة ملكة للبلاد.

وأعلن الأربعاء في الجريدة الرسمية "رويال غازيت" أن سوثيدا فاجيرونغكورن نا أيوديا، تزوجت قانونا من الملك (66 عاما)، وهي الآن الملكة سوثيدا.

​وعلى الرغم من أنها في دائرة الضوء منذ حوالي ثلاث سنوات، إلا أن المعلومات الرسمية عنها قليلة.



يقال إنها تبلغ من العمر 40 عاما وعملت سابقا مضيفة طيران لشركة الخطوط الجوية التايلاندية.

وانضمت إلى حرس القصر في عام 2014 وعينت قائدة وحدة الحراسة الشخصية للملك، وهي حاليا برتبة جنرال.



وأصبح فاجيرونغكورن، الذي تزوج ثلاث مرات من قبل، ملكا بعد وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج في تشرين أول/أكتوبر 2016.

وأصبحت تايلاند دولة ملكية دستورية منذ عام 1932، لكن العائلة المالكة لا تزال تتمتع بالولاء والقوة والثروة في البلاد، فيما تحمي الملك من الانتقاد، مجموعة من أكثر القوانين تشددا في العالم.