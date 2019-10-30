ملك تايلاند يطيح حارسين لغرفة النوم الملكية بسبب "أفعال غير لائقة"

أمر الملك التايلاندي ماها فاجيرالونغكورن بطرد 4 من حراس "غرفة النوم" الملكية، بعد اتهام اثنين منهما بـ"الزنا".

وتأتي عملية الطرد في موجة جديدة من عمليات تطهير القصر بعد أسبوع من تجريد زوجته من ألقابها ورتبها الملكية بسبب "سوء السلوك وعدم الولاء للملك".

وقالت صحيفة "رويال غازيت" في وقت متأخر الثلاثاء إن عملية الطرد شملت أربعة حراس ملكيين اثنان منهم بتهمة ارتكاب "الزنا وأعمال غير لائقة"، فيما أخفق الحارسان الآخران في الوفاء بمعايير الحرس الملكي وتم فصلهما دون تعويض.

وكان الملك التايلاندي أقال الأسبوع الماضي ستة مسؤولين بسبب سلوك "شرير للغاية"، من بينهم سيدة ومسؤول كبير بالشرطة واثنان من الحرس الملكي، وجهت إليهم تهمة "استغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب لآخرين".

وتتمتع العائلة المالكة في تايلاند بالحماية القانونية من التشهير والذي يجعل من المستحيل التدقيق في أفعالها أو انتقادها داخل المملكة.