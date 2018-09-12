8.5 مليار دولار استثمارات بي. بي في مصر بنهاية 2019

قال الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي في شمال أفريقيا هشام مكاوي إن شركة النفط العملاقة تخطط لاستثمار ملياري دولار في مصر خلال 2019 من أجل تنمية حقولها النفطية هناك.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية الأربعاء عن مكاوي أن الشركة استثمرت "أربعة مليارات دولار في مصر خلال 2017 ونحو 2.5 مليار دولار في 2018 ونخطط لاستثمار ملياري دولار العام المقبل".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية حقلا يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، شهية الحكومة المصرية لطرح مزيد من الامتيازات على الشركات في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز خلال هذا العام.

وقال مكاوي للصحيفة إن بي.بي تعمل على الإسراع "ببدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع (غاز) غرب الدلتا، ومن المتوقع بدء إنتاج حقلي جيزة وفيوم قبل نهاية 2018 وحقل ريفان في 2019".

وتوقع أيضا بدء الإنتاج من حقل جنوب بلطيم للغاز في النصف الثاني من 2019.

وتطمح مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة بدعم من الاكتشافات الأخيرة وبعد ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول مثل السعودية وقبرص.