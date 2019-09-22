ملياردير أميركي يفي بوعده ويسدد ديون 400 طالب جامعي

وفى الملياردير الأميركي روبرت سميث بوعده بتسديد ديون القروض الطلابية لجميع خريجي عام 2019 في كلية مورهاوس في أتلانتا، بولاية جورجيا، من خلال التبرع بمبلغ 34 مليون دولار.

وكان سميث أذهل الطلاب وأولياء أمورهم ومسؤولي المدارس، عندما أعلن عرضه للطلاب في شهر مايو الماضي.

وقال أحد الطلاب المتفوقين في الكلية، لدى إعلان سميث عرضه، ويدعى روبرت جيمس "نظرنا إلى بعضنا البعض وتساءلنا: هل هو جاد؟ إنه مبلغ هائل".

وقال رئيس الكلية ديفيد أ. توماس "سيتم توزيع تبرعات بملايين الدولارات من خلال برنامج نجاح الطلاب الجديد بالمدرسة، بالإضافة إلى سداد ديون 400 خريج لعام 2019، وسيساعد هذا البرنامج الطلاب في تخفيض أو إلغاء ديون قروض طلاب كلية مورهاوس".

وأضاف توماس في حديث لشبكة "سي أن أن" أن "ما فعله سميث ألهم الآخرين للاتصال بنا لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم المشاركة في الجهود المبذولة لخفض ديون الطلاب".

وقد ارتفعت قيمة القروض الطلابية في الولايات المتحدة لتبلغ 1.6 تريليون دولار، وفقًا لبيانات "بلومبيرغ"، مشيرة إلى صعوبة دفع الطلاب لتكاليف الدراسة.