15 مليار دولار.. العراق يسعى لتطوير شبكة الكهرباء

قالت الحكومة العراقية الاثنين إنها ستتعاون مع مجموعة سيمنس الألمانية للصناعات الهندسية في صفقة لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتتنافس سيمنس الألمانية وجنرال إليكتريك الأميركية على صفقة بقيمة 15 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للكهرباء في العراق.

وأشارت الحكومة العراقية في بيان "أقر مجلس الوزراء اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء في العراق بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية".

ولم تذكر الحكومة اسم جنرال إليكتريك، ولم تقل ما إذا كانت سيمنس هي الشركة الوحيدة التي ستشارك في تطوير شبكة الكهرباء.

وبدت سيمنس هي الأوفر حظا للفوز بعقد لتوريد معدات لإنتاج 11 غيغاوات من الكهرباء في الصفقة المحتملة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.