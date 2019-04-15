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تغريم بنك انتهك العقوبات على إيران

مقر أوني كريديت في فينا

أعلنت السلطات الأميركية تسوية مع مجموعة بنك أوني كريدت تقضي بدفعه 1.3 مليار دولار للولايات المتحدة لانتهاكه عقوبات على إيران ودول أخرى.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن البنك سيقر بذنبه في القيام بتحويلات مالية غير قانونية إلى دول وكيانات تخضع لعقوبات أميركية.

وسيتوزع مبلغ التسوية ما بين وزارة العدل الأميركية ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الادعاء العام في مانهاتن وهيئة إدارة الخدمات المالية في نيويورك.

شعار بنك ستاندرد تشارترد . أرشيفية
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وتعد مجموعة أوني كريديت من أكبر البنوك الأوروبية، ولها مقرات في ميونيخ وفينا.

وهذه ثاني تسوية تجريها السلطات الأميركية خلال أسبوعين مع مؤسسات مالية خرقت العقوبات على إيران، إذ أعلنت الأسبوع الماضي تسوية مع بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 1.1 مليار دولار.

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