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تكنولوجيا

مليار دولار لإنشاء مقر جديد لغوغل في نيويورك

صورة للمقر الجديد الذي تعتزم غوغل افتتاحه في 2020

قال محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابيت الأميركية الإثنين إنه سيستثمر أكثر من مليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك، بحلول عام 2020.

وذكرت الشركة في مدونة على الإنترنت إن المقر الجديد المؤجر الذي تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربع سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لغوغل.

وتأتي خطوة غوغل بعد فترة وجيزة من إعلان شركة أمازون نيتها فتح مقرات جديدة في نيويورك وواشنطن تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار.

وأعلنت غوغل في آذار/مارس الماضي شراء سوق تشيلسي في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.

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