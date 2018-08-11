289 مليون دولار تعويضا لأميركي

قررت هيئة محلفين في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا الجمعة منح مزارع أميركي مبلغ 289 مليون دولار، بعد إصابته بمرض السرطان جراء تعرضه لمبيد أعشاب تنتجه شركة مونسانتو الأميركية، ما يدعم موقف آلافا آخرين تضرروا من المنتج.

ديوين جونسون (46 عاما)، الذي كان مسؤولا عن فناء مدرسة، قال في دعواه إن الاتصال الكثيف بمبيد الأعشاب "راوند أب" يتسبب في الإصابة بسرطان الجهاز الليمفاوي.

وبعد ثلاثة أيام من المداولات هذا الأسبوع، قررت هيئة المحلفين في المحكمة العليا لكاليفورنيا منح جونسون مبلغ 250 مليون دولار (جزاءات تأديبية ضد الشركة)، و39 مليون دولار (تعويضات عن الأضرار).

ورأت الهيئة أن المبيد ساهم في إصابة جونسون بالسرطان، وأن الشركة كان عليها وضع علامة تحذير من المخاطر الصحية المحتملة.

وفي المقابل، نفت مونسانتو أي صلة بين العنصر النشط في "راوند أب" (غليفوسات) والسرطان، وقالت إن مئات الدراسات أثبتت أنه آمن.

وتم تسريع الدعوى لأن وثائق وأوراق المحكمة أشارت إلى أن جونسون على وشك الموت.

وقال محامون إن الحكم سيدعم آلاف القضايا والحالات المعلقة، ويفتح الباب أمام أعداد كبيرة من المرضى الذين يلقون اللوم في معاناتهم على مبيد الحشائش.