بمليون دولار.. حاسوب مليء بالفيروسات

أول ما يخطر على بالك عندما تحوز حاسوبا موبوءا بستة من أخطر الفيروسات الإلكترونية في العالم، هو التخلص منه.

لكن على النقيض، أصبح جهاز بنفس المواصفات تحفة فنية نادرة معروضة في مزاد علني بمبلغ يتجاوز حتى الآن مليون دولار!.

الجهاز من نوع سامسونغ NC10 ، والفكرة ابتكرها الفنان الصيني غو دونغ بالتعاون مع شركة Deep Instinct ​لأمن الإنترنت، تحت اسم The Persistence of Chaos، ويعني "إصرار الفوضى".

وبالطبع ليس الغرض من المشروع إصابة الأجهزة الأخرى وشبكات الانترنت، وإنما "جعل التهديدات المجردة التي يمثلها العالم الرقمي شيئا ملموسا" كما يقول دونغ ويضيف، "إنه كتالوج للتهديدات التاريخية".

ولضمان عدم انتشار هذه الفيروسات، تم تجريد الجهاز من أي وسيلة اتصال بالإنترنت.

والفيروسات الستة التي تم وضعها في الجهاز تعتبر واحدة من أكثر أدوات الحرب الإلكترونية تدميرا في الوجود. وهي WannaCry، و BlackEnergy، و ILoveYou، و MyDoom، و SoBig، و DarkTequila

وعلى مر السنين، تسببت هذه البرمجيات في إلحاق أضرار مادية بالغة في العالم تقارب الـ 100 مليار دولار، من خلال تأثيرها على قطاعات الطاقة والصحة وغيرها من البنى التحتية.