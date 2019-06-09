'11 مليون دولار'.. عقوبة 'تشهير'

أمرت هيئة محلفين في ولاية أوهايو الأميركية إحدى الجامعات بدفع 11 مليون دولار إثر إدانتها بالتشهير.

وتعود تفاصل القضية إلى اعتقال ثلاث طلاب من أصل إفريقي بجامعة أوبرلين في تشرين ثاني/نوفمبر 2016، بإيعاز من مخبز ومتجر "غيسبون" المتعاقد مع الجامعة.

ووفقا لدعوى التشهير التي رفعها المخبز، فإن أحد الطلاب اتهم "بمحاولة سرقة خمر أو الحصول على خمر بطريقة غير مشروعة"، فيما اتُهم الآخران "بارتكاب جنح"، حسب وثائق المحكمة.

ندد مسؤولو الجامعة بالدعوى واعتبروا إنها تنطوي على "تمييز عنصري" ضد الطلاب الثلاثة، ولم يكتفوا بفض الشراكة مع المخبز فحسب، بل بشن حملة مقاطعة على نطاق الجامعة والمجتمع المحلي، الأمر الذي كان له "تأثير مدمر على المخبز والعائلة المالكة"، حسب الدعوى.

وفي آب/ أغسطس 2017، بعد تسعة أشهر من عملية الاعتقال، أقر الطلاب الثلاثة بالتهم الموجة لهم، حسب وثائق المحكمة.

ويوم الجمعة الماضي وجدت هيئة المحلفين جامعة أوبرلين مذنبة بجريمة "التشهير وإلحاق ضرر متعمد" بشريك تجاري.

نائبة رئيس الجامعة دونيكا توماس فارنر أعربت عن أسفها لقرار الهيئة، وقالت في رسالة "نشعر بخيبة أمل إزاء الحكم والأسف لعدم موافقة هيئة المحلفين على الدليل الواضح الذي قدمه فريقنا".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت جامعة أوبرلين ستستأنف الحكم الصادر، لكن فارنر قالت "سيقوم فريقنا بمراجعة حكم هيئة المحلفين وتحديد كيفية المضي قدما".