100 مليون دولار لسورية.. واشنطن ترحب بمساهمة سعودية

رحبت الولايات المتحدة بمساهمة قدرها 100 مليون دولار خصصتها السعودية الجمعة للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى مناطق في سورية لم تعد خاضعة لسيطرة تنظيم داعش المتشدد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "هذه المساهمة المهمة ضرورية لإعادة الاستقرار وجهود التعافي المبكرة".

وكانت السعودية أعلنت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن تلك المساهمة لتي قدمتها للتحالف الدولي ضد داعش والذي تقوده واشنطن تهدف "إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، مثل مدينة الرقة، التي دمرها إرهابيو داعش".

وأضافت أن المبلغ سيخصص كذلك للتركيز على "مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والنقل ... وإزالة الأنقاض".

وأشارت الخارجية الأميركية في بيانها إلى أن الأراضي التي يسيطر عليها داعش تقلصت إلى ألف كيلومتر مربع في سورية وأن نحو 150 ألف شخص عادوا إلى الرقة بعد أن فر منها التنظيم المتشدد.

ودعت الوزارة شركاء وحلفاء واشنطن إلى "القيام بنصيبهم في هذا الجهد الذي يساعد في جلب قدر أكبر من الاستقرار والأمن إلى المنطقة".