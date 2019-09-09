الشرق الأوسط وآسيا الأعلى عالميا في نمو السياحة

سجلت السياحة في الشرق الأوسط وآسيا أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من عام 2019، حيث زادت أعداد السائحين بنسبة 8 في المئة بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية (UNWTO).

وقالت المنظمة في بيان صحفي، الاثنين، إن عدد السياح ارتفع عالميا بنسبة 4 في المئة خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وسجل عدد السياح حول العالم قرابة 671 مليون سائح، بزيادة تقارب 30 مليون شخص عما كان عليه خلال النصف الأول من 2018.

وبلغت نسبة الزيادة في أعداد السياح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 6 في المئة، والدول الأوروبية 4 في المئة، وأفريقيا 3 في المئة، والأميركيتين 2 في المئة.

كما أرجعت نمو أعداد السائحين عالميا إلى تحسن أسعار الطيران التي أصبحت أكثر ملائمة للمسافرين وزيادة الربط بين المطارات ناهيك عن تسهيلات التأشيرات لأغراض السياحة.

وتوقعت منظمة السياحة العالمية سابقا نمو الأعداد ما بين 3 إلى 4 في المئة خلال العام الحالي.