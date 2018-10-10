300 مليون مصاب.. حقائق عن الاكتئاب

في اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق الأربعاء، تعود قضية مرض الاكتئاب إلى الأذهان.

ولا يلقى هذا المرض الاهتمام الكافي من الحكومات، بحسب تقارير صدرت أخيرا أشارت إلى أن الأمراض النفسية عموما قد تكلف العالم 16 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030.

وهذه بعض الحقائق عن مرض الاكتئاب: