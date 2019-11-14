ممثلة مصرية تثير الجدل بسبب مواصفات فتى أحلامها

مرة أخرى تعود الممثلة المصرية ياسمين صبري لتثير الجدل، وهذه المرة بتصريحات عن مواصفات فتى أحلامها.

عندما سألتها الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس التي تقدم برنامج "صاحبة السعادة" عن مواصفات "الكراش" أو فتى أحلامها، تحدثت صبري عن مواصفات رأى البعض أنها "سطحية" أو أنها مبالغ فيها.

ترغب صبري في الارتباط بشخص لا يكون "سمينا أو قصيرا"، تريده طويل القامة بلا شارب لكن لديه لحية خفيفة. تريد شخصا رياضيا يهتم بلياقاته، داكن البشرة، أسود العينين، شعره أملس وعند تعرضه للصلع "نقوم بتغييره".

تريد شخصا هادئ الطباع، صاحب أفكار وسطية منفتح لكل ما هو مختلف، ورومانسي وحساس.

وتريد شخصا يتكلم كثيرا لأنها "محبة للاستطلاع والتعلم" و"بيتوتي"، أي يحب الجلوس في المنزل.

وإذا كان حسن المظهر، فإنها لا تمانع في الإنجاب منه.

وعن المستوى المادي لفتى الأحلام، أجابت أنها تكتفي بشخص ذكي لديه طموح، لكنها لن تنفق عليه.

وترغب في الزواج من شخص عادي وليس نجم مجتمع.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علق عديدون عن آراء الممثلة، إذ اعتبر البعض أنها تطرقت إلى موضوعات "سطحية" وأنه كان الأجدر أن تركز حديثها عن أعمالها الفنية، أو موضوعات أكثر عمقا.

على يوتيوب، كتب "أدم": "علي فكره ياسمين كنت بحبك بس بعد آرائك وغرورك، وتصنعك غير موقفي".



هذا المغرد "فقد الثقة" بنفسه بعد أن علم بمواصفتها:

آخريات نشرن مواصفاتهن لـ"فتى الأحلام":

"الملكة ليان" كتبت ساخرة: "فكرت أخذ شروط الفنانة ياسمين صبري للزواج. من تنطبق عليه الشروط ،يتواصل معي ويرسل صورته ثم نتفاهم":

"تعيش في كوكب آخر":

هذا المغرد كتب أنه يمتلك صفة واحدة فقط هي أنه "شخص عادي":



وكانت الممثلة قد أثارت الجدل في يونيو المضي بتعليق لها في حسابها على إنستغرام، اعتبر أنه "مهين" لأصحاب متلازمة داون.

نشرت صبري صورة لها وهي تقوم بحركة رياضية، فكتب أحد المعلقين أنه كان يقوم بهذه الحركة وهو في سن السادسة، فردت عليه: "أراهن أنك فعلت، لذلك أنت مصاب بمتلامة داون الآن".