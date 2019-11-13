شعائرهم ممنوعة عند دفن موتاهم.. إيران تجبر اليارسانيين على حلق شواربهم

رغم أن وجودهم يعود إلى القرن الرابع عشر، يضيق نظام رجال الدين في إيران على أتباع اليارسانية ويمنعهم من ممارسة شعائرها بحرية، وفقا لتقرير مصور لشبكة بي بي سي البريطانية.

وتحظر السلطات الإيرانية على الأقلية اليارسانية بناء المعابد، أو دفن موتاهم وفقا لشعائر ديانتهم.

وقال موقع الشبكة إن خبير في الأمم المتحدة نقل عن قادتهم عام 2018 إنهم ممنوعون من تسجيل أبنائهم بوصفهم يارسانيين عند الولادة.

ولا يعترف الدستور الإيراني باليارسانية كأقلية دينية، وغالبا ما تعتبرهم الحكومة مسلمين شيعة يمارسون التصوف.

ويشير الموقع إن المؤسسة الدينية الرسمية في إيران تعتبرهم يتبعون عقيدة "منحرفة".

ويخشى اليارسانيين من طباعة كتابهم المقدس خوفا من اتهامهم بالعمل ضد النظام أو إهانة النبي محمد، وفقا لما قالت بي بي سي.

وقال أفراد منهم إن شواربهم حلقت قسرا أثناء الخدمة العسكرية، والشارب هو رمز مقدس لديهم، ولا يسمح للرجال بإزالته.

واليارسانية، أو الكاكائية، والتي تسمى أيضا بأهل الحق، هي مزيج من المعتقدات والممارسات من عده ديانات. ويستند نصها الديني المركزي، المعروف باسم "كلام-اي سارانجام"، إلى تعاليم السلطان إسحاق.

ويعتقدون أن السلطان إسحاق كان واحدا من سبعة مظاهر لله.

وأوضح موقع الشبكة أن حوالي ثلاثة ملايين من أتباع اليارسانية يعيشون في إيران، معظمهم في المقاطعات الغربية التي يغلب عليها الأكراد.

وتحدثت منظمة حقوقية بدورها، مقرها في واشنطن، عن إيراني يعتنق اليارسانية، منع من إتمام أطروحته الجامعية بسبب ديانته.

وقال سيافاش حياتي للمنظمة إن عميد جامعته في مدينه كرمانشاه الغربية أخبره بأنه غير مسموح له بالدراسة الا إذا أقر بأنه مسلم.

وتتهم منظمات حقوقية إيران بانتهاك حقوق الأقليات. وكان تقرير لوزارة الخارجية الأميركية قال إن طهران تمارس نشاطات بشعة ضد السنة فيما تعج سجونها بالمعتقلين المسيحيين والبهائيين".