مناظرة بين بايدن وساندرز

أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي الجمعة لائحتي مرشّحيه الذين سيتوزّعون على مناظرتين ستجريان في 26 و27 يونيو الجاري وستشهد إحداهما مواجهة مرتقبة بشدّة بين المرشّحين الأوفر حظاً بالحصول على بطاقة الترشيح الحزبية لانتخابات البيت الأبيض في 2020 وهما جو بايدن وبيرني ساندرز.

وسيتوزّع المرشّحون الديمقراطيون العشرون الطامحون للفوز بترشيح الحزب لمواجهة الرئيس دونالد ترامب على مجموعتين تضم كل منهما عشرة أشخاص خلال المناظرتين.

وسيتواجه في المناظرة التي ستجرى في 27 يونيو نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يتصدّر الاستطلاعات والسيناتور الليبرالي بيرني ساندرز الذي يليه في الترتيب.

كذلك ستضمّ المناظرة حاكم منطقة ساوث بند في إنديانا بيت باتيغيغ الذي يحلّ رابعاً في الاستطلاعات والسناتورة كمالا هاريس التي تحلّ خامسة والتي أطلقت حملتها بصخب كبير لكنها بدأت تفقد زخمها.

وبسبب مشاركة أربعة من المرشّحين الخمسة الأوائل في المناظرة الثانية فإنّ المرشّحة إليزابيث وورن التي تحتل حالياً المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي والتي صعد نجمها في الأسابيع الأخيرة، ستكون لها الأفضلية في المناظرة الأولى على بقية منافسيها التسعة.

وسيكون عضو الكونغرس السابق بيتو أورورك والسناتور كوري بوكر أبرز منافسي وورن في المناظرة الأولى.

وما أن أعلن عن جدول المناظرتين حتى بدأ المرشّحون بالإدلاء بالتعليقات على تويتر ومن بينهم وورن التي قالت إنها "تتطلّع" لاغتنام فرصة "مناقشة خططي من أجل إحداث تغيير كبير وهيكلي في البلاد".