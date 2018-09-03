مناورات عسكرية في أوكرانيا بمشاركة دول من 'الناتو'

بدأت أوكرانيا الاثنين مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وعدد من دول حلف شمال الأطلسي فيما يتصاعد التوتر مع روسيا على خلفية التمرد المدعوم من الكرملين في شرقي البلاد.

وتجري المناورات العسكرية السنوية باسم "رابيد ترايدنت" في قرية ستاريتشي بغربي أوكرانيا وتستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر بمشاركة 2200 جندي من 14 دولة.

وقالت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش في مراسم بدء المناورات إن المشاركين "متضامنون مع أوكرانيا، من أجل أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها".

وبدأت المناورات قبل أسبوع من إجراء روسيا أكبر تمارين عسكرية لها منذ الحرب الباردة، في شرقي البلاد، بمشاركة الصين ومنغوليا.

وقال المتحدث باسم المناورات الأوكرانية تاراس غرن إن 350 قطعة عسكرية ستستخدم في التدريبات.

وأضاف أن مئات الجنود الأميركيين يقومون بتدريب الجنود الأوكرانيين منذ 2015 لدعمهم في معاركهم ضد المتمردين المدعومين من روسيا في شرقي البلاد الذي يشهد نزاعا.

وأعلن الجيش الأوكراني الاثنين أن ثمانية عسكريين أصيبوا بجروح في الساعات الـ24 الماضية خلال اشتباكات مع المتمردين، رغم وقف لإطلاق النار بدأ تطبيقه الأسبوع الماضي.

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع التمرد في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بشرقي أوكرانيا في نيسان/أبريل 2014 عقب ضم روسيا للقرم من أوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة عبر الحدود.

لكن موسكو تنفي الاتهامات رغم أدلة على ضلوعها في القتال وتأييدها السياسي علنا للمتمردين.