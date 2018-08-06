مناورات مصرية فرنسية بريطانية في الأحمر والمتوسط

أفاد مراسل الحرة بأن مناورات بحرية مصرية بريطانية فرنسية مشتركة انطلقت الاثنين في المياه الإقليمية المصرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وشاركت القوات البحرية المصرية في تدريبات مع القوات البحرية البريطانية في المياه الاقليمية بالبحر الأحمر على سبل مكافحة الألغام البحرية بغية تأمين حركة الملاحة البحرية داخل وخارج الموانئ والممرات البحرية الاستراتيجية.

ونفذت قطع بحرية مصرية تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الفرنسية بالمياه الإقليمية للبحر المتوسط تضمنت القيام بمناورات لمواجهة التهديدات المحدقة بالأمن البحري في ظل الحرب على الإرهاب.