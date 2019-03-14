إيران: 50 طائرة مسيرة بمناورة في الخليج

أطلقت إيران مناورة عسكرية تشارك فيها 50 طائرة من دون طيار في الخليج الخميس، ضمن مناورات تعرف باسم "إلى بيت المقدس 1".

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن هذه المناورات تعد الأولى من نوعها في إيران، من حيث حجم مشاركة الطائرات المسيرة، وبمدى يتجاوز 1000 كيلومتر.

واستخدمت إيران طائرات RQ170 من دون طيار، والتي شككت عدة تقارير في فاعليتها بعدما حاولت طهران تصنيعها باستخدام تكنولوجيا الهندسة العكسية.

و RQ170 في الأصل طائرة أميركية من دون طيار تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية، حاولت إيران تقليدها بعدما استولت على إحداها عقب سقوطها في كانون الأول/ديسمبر 2011.

وقال قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "طائرات إيرانية مشابهة لطائرة MQ1 الأميركية شاركت في المناورات".

يذكر أن فاعلية الصناعات الحربية الإيرانية محل شك بين الخبراء العسكريين بسبب الحملات الدعائية الكاذبة لنظام طهران.

​وكانت إيران قد كشفت عن مقاتلة في آب/أغسطس الماضي تدعى "كوثر"، ليتبين لاحقا أنها طائرة أميركية قديمة تم تجديدها وعرضها على أنها جديدة كليا.