واشنطن: سنرد بحزم على انتهاكات الحكومة السورية

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات حازمة ومناسبة" ردا على انتهاكات الحكومة السورية في مناطق خفض التصعيد.

ودعت في بيان صحافي روسيا لتحمل "المسؤولية كاملة" واستخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري على الحكومة السورية كي توقف هجماتها وتمتنع عن شن أي هجمات إضافية.

6.6 مليون دولار للقبعات البيضاء

يأتي بيان الخارجية الأميركية في ختام يوم حافل بالتطورات في الملف السوري. فقد أجاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ولوزارة الخارجية الأميركية منح ستة ملايين وستمئة ألف دولار لفرق الدفاع المدني العاملة في مناطق المعارضة السورية والمعروفة بالقبعات البيضاء.

كما أجاز تقديم المساعدات لما يعرف بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة للمساعدة في مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية منذ آذار/مارس 2011.

منبج

جاء ذلك فيما قالت القيادة الأوروبية الأميركية - يوكوم في بيان لها إن ممثلين عسكريين أميركيين وأتراك عقدوا اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لبحث تطبيق الاتفاق وخارطة الطريق المتعلقة بإدارة مدينة منبج السورية.

وأضاف البيان أن المجتمعين بحثوا في الإجراءات والآليات الميدانية لتطبيق مبادئ اتفاق منبج، والتي ستُرفع كتوصيات إلى القيادتين العسكريتين الأميركية والتركية لمناقشتها والموافقة عليها، حسب ما أفاد مراسل الحرة في البنتاغون.

دستور جديد

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا إن مسؤولين أميركيين سينضمون إلى محادثات جنيف في وقت لاحق هذا الشهر في إطار سعي المنظمة الدولية لتشكيل لجنة تعديل الدستور في سورية. وأكد دي ميستورا أنه بصدد لقاء مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين الأسبوع المقبل كما سيعقد لقاء مماثلا مع مسؤولين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين وألمان وأردنيين في الشأن ذاته.

اغتيال ناشط في المصالحة

ميدانيا، اغتال مسلحون مجهولون في محافظة درعا في جنوب سورية عضو لجنة مصالحة محلية تنشط في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، ليرتفع بذلك إلى 12 عدد أعضاء لجان المصالحة الذين اغتيلوا في المحافظة خلال ثلاثة أسابيع، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

​نتانياهو: هاجمنا مقاتلين مدعومين من إيران

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل هاجمت مقاتلين شيعة مدعومين من إيران في سورية، معتبرا أن مثل هذا العمل قد يساعد في وقف موجة نزوح جماعي للاجئين السوريين السُنّة إلى أوروبا.

وفي كلمة له أمام منتدى أمني دولي في القدس الخميس، اتهم نتنياهو إيران بجلب 80 ألف مقاتل شيعي من دول مثل باكستان وأفغانستان لشن هجمات ضد إسرائيل ونشر المذهب الشيعي بين الأغلبية السنية في سورية.

وأضاف أن هذه تعدّ "توليفة" لإعادة إشعال حرب عقائدية قد يؤدي اندلاعها إلى دفع ملايين آخرين للذهاب إلى أوروبا، ما سيؤدي بالتالي إلى اضطراب وإرهاب لا نهاية له في الكثير جدا من الدول على حد تعبيره.