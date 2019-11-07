منتخب إنكلترا.. استدعاء ماديسون رغم "قضية" الملهى الليلي

استدعى مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت، لاعب وسط نادي ليستر سيتي جيمس ماديسون للتشكيلة التي ستواجه الجبل الأسود وكوسوفو بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 رغم الجدل حول ذهابه لأحد الملاهي الليلية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وعاد ماديسون، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية وتألق هذا الموسم مع ليستر، إلى منزله بسبب وعكة صحية حينما كان ضمن تشكيلة المنتخب الشهر الماضي لمواجهة جمهورية التشيك.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في ملهى ليلي في وقت كانت فيه إنكلترا تتلقى أول خسارة لها في التصفيات أمام المضيفة التشيك.

وقال ساوثغيت إنه لا يوجد شك في أن ماديسون طلب العودة لمنزله لكنه أضاف أنه ليس من الحكمة ذهابه إلى الملهى الليلي.

وأضاف مدرب إنكلترا "أعدناه إلى المنزل لأنه كان مريضا. لم يكن في صالحه سفره مع باقي الفريق".

"لذلك أي حديث بشأن اختيار اللاعب العودة لمنزله لأنه أراد الابتعاد عن الفريق غير عادل. ليس قرارا صائبا (ذهابه إلى الملهى الليلي)".

وتابع ساوثغيت "عندما تكون لاعبا في المنتخب الإنكليزي فالأمر يختلف، كل شخص يملك هاتفا بكاميرا ويدرك أنه يمكنه أن يجني الأموال من بيع هذه الصور، نحن نسانده لأننا اخترناه ضمن التشكيلة، يحتاج إلى القتال من أجل حجز مقعد في الفريق مثل أي لاعب".

وعاد مدافع مانشستر سيتي جون ستونز إلى التشكيلة على حساب مايكل كين لاعب إيفرتون الذي عانى في براغ.

ولم يتم استدعاء ظهير أيمن مانشستر سيتي كايل ووكر مرة أخرى حيث يعتمد ساوثجيت على ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول وكيران تريبيير لاعب أتليتيكو مدريد في هذا المركز.