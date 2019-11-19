منتخب مصر يتأهل إلى أولمبياد طوكيو.. ويصل لنهائي أفريقيا

تأهل المنتخب المصري تحت 23 سنة، إلى أولمبياد طوكيو، بعد فوزه الثلاثاء على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0.

وقد خاض المنتخب المصري الأولمبي مباراته أمام نظيره الجنوب أفريقي على ملعب استاد القاهرة، حيث سيواجه نظيره الكوتديفواري الجمعة المقبلة في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويعد منتخب ساحل العاج أو الكوتديفوار أول المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو بعدما فاز على غانا الثلاثاء، بضربات الترجيح.

وسجل أهداف المنتخب المصري، كل من قائد الفريق رمضان صحبي، وعبد الرحمن مجدي الذي سجل هدفين في آخر عشر دقائق من المباراة.

وحظي المنتخب الأولمبي على إشادة المراقبين خلال المباريات السابقة، في ظل تعثر المنتخب الأساسي مؤخرا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.