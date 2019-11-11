منتخب مصر لكرة السرعة يستعيد الكأس بعد نسيانه في فرنسا

أعلن اتحاد كرة السرعة المصري استعادته لكأس بطولة العالم التي حققها في فرنسا، حيث كان قد نسي الكأس وعاد من دونه إلى القاهرة.

وكانت مصر قد توجت ببطولة العالم لكرة السرعة للكبار والناشئين التي أقيمت في فرنسا نهاية أكتوبر الماضي، حيث حصد ثمان ميداليات ذهبية لمنتخب الكبار، بجانب ثلاث ميداليات ذهبية أخرى وميدالية فضية لمنتخب الناشئين.

وعادت البعثة إلى القاهرة من دون الكأس حيث تم نسيانه في الفندق.

وهون نائب رئيس مجلس الاتحاد المصري لكرة السرعة عمرو الدردير من الواقعة حيث قال في تصريحات تليفزيونية بعد أن أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "الواقعة حصلت بالفعل، وجاري التحقيق فيها، وسنكشف السبب، لكن هذا شيء بسيط وارد حدوثه"، واصفا إياها بـ"الطريفة والمؤلمة" في ذات الوقت.

وأضاف الدردير أن "المؤلم في الواقعة هو أن الناس تتحدث عن الواقعة ولم تتحدث عن حصولنا على كأس العالم، معلنا أن الاتحاد استعاد الكأس ووصل إلى القاهرة.