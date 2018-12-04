منحة أميركية للأردن

وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة الثلاثاء اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار، كجزء من المساعدات الأميركية المقررة للمملكة لعام 2018.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الاتفاق يهدف "لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة".

ومن المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الحالي، حسب الوكالة.

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان جيم بارنهارت الذي وقع الاتفاق إن واشنطن "تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية".

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في عمان في 14 شباط/فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1.275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي حتى عام 2022.

ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم.