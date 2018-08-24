منحت للسادات.. حقائق عن ميدالية الكونغرس الذهبية

منذ الثورة الأميركية، خصص الكونغرس ميدالية ذهبية كأعلى تعبير عن التقدير الوطني للإنجازات والمساهمات المتميزة. وكل ميدالية تكرم فردا أو مؤسسة أو حدثا معينا.

أول من حاز على الميدالية الذهبية كانوا المشاركون في الثورة الأميركية، وحرب عام 1812، والحرب المكسيكية.

منحت الميديالية أول مرة لجورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية، في 25 آذار/ مارس عام 1776، حين كان رئيسا للجيش القاري. منحها له "المؤتمر القاري"، وهو الجسم الذي كان يضم 13 ولاية قبل أن تتشكل الولايات المتحدة الأميركية.

وسع الكونغرس نطاق الميدالية بعد ذلك لتشمل الممثلين والمؤلفين والموسيقيين، والرواد في مجال الطيران والفضاء، والمستكشفين، والمنقذين، والأعيان في العلوم والطب، والرياضيين، والعاملين في المجال الإنساني، والموظفين العموميين، والمتلقين الأجانب.

عام 1979 منحت الميدالية للصليب الأحمر الأميركي، وكانت أول منظمة تحظى بهذا التكريم.

أنور السادات.. أول عربي يمنح الميدالية

كرم الكونغرس الرئيس المصري الراحل أنور السادات ومنحه ميدالية الكونغرس الذهبية "اعترافا بإنجازاته التاريخية ومساهماته لإحلال السلام بالشرق الأوسط".

جهود منح السادات الميدالية الذهبية بدأت في أيلول سبتمبر 2017، إذ أقام الكونغرس حفلا لتأييد مشروع قانون يمنح الميدالية للرئيس المصري الأسبق في 2018 بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده الذي يصادف 25 كانون أول/ ديسمبر 1918، و40 عاما على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي وقعت في 17 أيلول/ سبتمبر 1978.

Last night, the US Senate unanimously passed a bill to honor former Egyptian President Anwar Sadat: https://t.co/xfPJelsPvn pic.twitter.com/JfbXglfVUv — Embassy of Egypt USA (@EgyptEmbassyUSA) August 23, 2018

كيف تمنح الميدالية؟

لابد من تمرير قانون بمجلسي النواب والشيوخ لمنح الميدالية الذهبية، ويتطلب الأمر موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلسين، 290 عضوا من النواب و67 عضوا من الشيوخ.

شخصيات كُرمت

1_ الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز: منح الكونغرس الميدالية لبيريز في التاسع من حزيران/ يونيو 2014، تقديرا لسعيه الحثيث من أجل الحفاظ على العلاقات الثنائية القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

2_ الدكتور محمد يونس: أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاغونغ إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش ومؤسس بنك القرية أو "غرامين بنك" المخصص لدعم الفقراء. في الخامس من تشرين أول/ أكتوبر 2010 منح يونس ميدالية الكونغرس تكريما لجهوده وأفكاره في دعم الفقراء.

3_ رئيس الوزراء الأسبق توني بلير: في 17 تموز/ يوليو 2003 منح بلير الميدالية تقديرا لمساهماته في الحفاظ على أمن الدول المحبة للحرية.

4_ الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان وزوجته نانسي: في 27 تموز/يوليو 2000 منح الكونغرس الميدالية للرئيس ريغان وزوجته تكريما للخدمة الوطنية التي قدماها للولايات المتحدة.

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5_ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرتشل: في السابع من أيار/ مايو 1969، قدمت الميدالية لأرملة ونستون تشرتشل تكريما لجهود مؤسسة ونستون تشرشل ومكتبة جامعة ويستمنستر في فولتون بولاية ميزوري.