مشروع قانون مصري: حوافز لمن يكتفي بطفلين

قال رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري محمد العماري الإثنين إنه أعد مشروع قانون لمواجهة الزيادة السكانية يتضمن إعطاء حوافز إيجابية للآباء الذين يكتفوا بطفلين.

وقال العماري في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية أن الحكومة تنسق مع البرلمان مجموعة من التشريعات لمواجهة الزيادة السكانية، من بينها بحث ودراسة تأخير سن الزواج وتغليظ عقوبة زواج القاصرات.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب كمال عامر، أنه تم مناقشة منح حوافز لمن يكتفي بطفلين بدلا من العقوبات "لأن ذلك غير دستوري".

وأشار عامر إلى أن التعداد السكاني يزيد كل عام بمقدار مليوني نسمة أو أكثر، مما يمثل عبئا على الخدمات الحكومية.

