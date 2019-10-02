منصة تويتر تشهد عطلا "عالميا"

شهدت منصة تويتر، الأربعاء، عطلا "عالميا" وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وظهرت مشاكل أيضا في عرض الصور ومقاطع الفيديو بين المستخدمين.

وذكرت موقع "The Hollywood Reporter" أن العطل "عالمي" وأنه بدأ في الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وظهر مؤشر مرتفع على موقع "DownDetector" لمستوى التقارير التي قدمها مستخدمون عن وجود خلل في حساباتهم عبر المنصة.

وأكدت المنصة عبر أحد حساباتها وجود عطل، إلا أنها لم تذكر نطاقه، وقالت الشركة في تغريدة: "نحن نواجه عطلا عبر منصتي تويتر وتويت ديك. من المرجح أنك واجهت مشكلة في التغريد وتلقي التنبيهات أو عرض الرسائل المباشرة. نعمل حاليا على إصلاحه، ومن المفترض أن يعود لطبيعته قريبا".