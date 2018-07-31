منظمة إسرائيلية تقاضي مصرفا أوروبيا بسبب إيران

رفعت منظمة "شورات هادن" الحقوقية الإسرائيلية دعوى قضائية في العاصمة الأميركية واشنطن ضد بنك الاستثمار الأوروبي، بشبهة وجود تعامل مالي مع إيران، حسبما أعلنت المنظمة.

الدعوى رفعتها المنظمة نيابة عن ضحايا أميركيين للهجمات الإرهابية قاضوا إيران أمام محاكم أميركية وحصلوا على أحكام بتعويضات لم يتقاضوها، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتقول "شورات هادن" إن هناك تعويضات تقدر بأكثر من 43 مليار دولار أميركي تم الحكم بها لصالح الضحايا، وإن إيران حتى اليوم ترفض دفع هذه المبالغ المستحقة.

وتطالب الدعوى، التي أدرجت بمحكمة مقاطعة كولومبيا في واشنطن، بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أحد الأذرع المالية للاتحاد الأوروبي، بـ "تحديد كل الأصول الإيرانية التي يحوزها البنك وتسليمها لاستيفاء التعويضات التي أقرها القضاء (الأميركي)".

وتقول مؤسسة ورئيسة المنظمة نيتسانا لايتنر، "على البنوك في الغرب أن لا تجري أية تعاملات مع إيران مادام النظام الإيراني مستمرا في دعم الهجمات الإرهابية ويرفض دفع التعويضات لضحايا الإرهاب".

وقال المتحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي في تصريحات لصحيفة جيوزاليم بوست الإسرائيلية أنه ليس لديه علم بوجود هذه الدعوى القضائية.