إسرائيل توافق على بناء ألف وحدة استيطانية بالضفة

وافقت السلطات الإسرائيلية الأربعاء على خطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.

والخطط لبناء 1004 وحدة سكنية التي أقرتها لجنة في وزارة الدفاع مكلفة بإصدار تصريحات البناء، هي في مراحل مختلفة بحسب منظمة "السلام الآن" الحكومية المعنية بمراقبة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

وحصلت 382 وحدة على موافقة نهائية للبناء فيما تجاوزت 620 أخرى مرحلة التخطيط، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب "السلام الآن" فإن 96 في المئة من الوحدات التي تمت الموافقة عليها "تقع في مستوطنات معزولة سيكون على إسرائيل على الأرجح أن تخليها في إطار اتفاق على أساس دولتين".



وتقول المنظمة إن مخططات الاستيطان ارتفعت إلى 6742 وحدة عام 2017 مقارنة مع 2629 في 2016.