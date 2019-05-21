قالت منظمة مراسلون بلا حدود الاثنين إن المملكة العربية السعودية تحتجز صحفيين عربيين منذ أشهر، مضيفة أن مكان الاحتجاز غير معروف.

وقالت المنظمة في بيان إن الصحفي اليمني مروان المريسي مختف منذ حزيران/يونيو 2018 وإن الأردني عبد الرحمن فرحانة الذي كان يعمل لدى شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية اختفى في شباط/فبراير.

وذكرت وكالة رويترز أن مركز التواصل الحكومي في المملكة لم يرد على طلب بالتعليق.

وكتبت زوجة المريسي على تويتر الأسبوع الماضي تقول إنها تلقت منه اتصالا هاتفيا مقتضبا، هو الأول منذ اختفائه، يؤكد فيه أنه لا يزال حيا. وأعربت عن أملها في زيارته والإفراج عنه قريبا.

وقالت المنظمة إن أسرة فرحانة، وهو في الستينيات من العمر ومقيم في مدينة الدمام بشرق السعودية منذ أكثر من 30 عاما، علمت أن السلطات السعودية أبلغت السفارة الأردنية بأنه سيُطلق سراحه قريبا.

المصدر: رويترز