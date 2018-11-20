منظمة: مياه مسممة وراء نفوق أسماك الفرات

كشفت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الفحوصات المخبرية التي تم الانتهاء منها بعد نفوق أسماك في نهر الفرات بالعراق، تظهر أن المياه ملوثة بمستويات عالية من البكتيريا والمعادن الثقيلة والأمونيا.

وقالت المنظمة إن تلوث النهر سام للأسماك لكنه لا يمثل تهديدا للبشر، مضيفة أنها اختبرت عينات مياه في مختبر عمان استجابة لطلب من وزارة الصحة والبيئة في العراق.

نفوق أسماك في العراق.. لماذا؟

وأشارت المنظمة إلى أنها تجري تحقيقا ثانيا لمعرفة إن كانت عدوى فيروسية وراء نفوق الأسماك.

وأصيب الصيادون بالذهول عندما وجدوا أن مئات الأطنان من سمك الشبوط نفقت فجأة في أقفاصها النهرية في وقت سابق من هذا الشهر، في اكتشاف أثار مخاوف عامة بشأن تلوث المياه.

ويعد سمك الشبوط وجبة رئيسية في النظام الغذائي العراقي.

ويقدر إنتاج العراق السنوي بـ29 ألف طن من الأسماك، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.