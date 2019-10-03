منظمة: انقطاع الإنترنت عن معظم مناطق العراق

قال مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت إن الإنترنت انقطع عن معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد وإن معدل الاتصال انخفض إلى ما دون 70 في المئة، وسط تجدد احتجاجات مناهضة للحكومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتطبيق التراسل واتسآب معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

وبحسب رويترز، لم يتسن الوصول إلى خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعليا موقع الجهاز المستخدم.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع موجة احتجاجات انطلقت منذ الثلاثاء في بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الفساد والبطالة وسوء الخدمات.

وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والمطاطي والقنبال المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات، وقد أسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 500 آخرين، وفقا لمصادر طبية وأمنية.