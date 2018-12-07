منظمة تطالب بلقاء الناشطات السعوديات

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ أيار/مايو الماضي للتأكد من سلامتهن.

وكانت السلطات السعودية نفت في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تقارير حقوقية منفصلة من منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أفادت بتعرض نشطاء سعوديين بينهم نساء، أوقفوا في إطار حملة شنتها الحكومة هذا العام، لتحرش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم، مشيرة إلى أنها تقارير "لا أساس لها".

وأعلنت المنظمة الجمعة في بيان أنها تلقت في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تقريرا من "مصدر مطلع" يشير إلى تعرض ناشطة رابعة للتعذيب، وأنه بالاستناد إلى مصادر مختلفة، فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.

وأفاد تقرير لوكالة رويترز الخميس نقلا عن مصدرين مطلعين بأن مساعدا بارزا لولي العهد السعودي، أقيل لدوره في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أشرف شخصيا على تعذيب ناشطة واحدة على الأقل هذا العام.

وظل سعود القحطاني يشغل منصب مستشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى تشرين الأول/أكتوبر عندما أقيل ثم فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بسبب مقتل خاشقجي الذي كان كاتبا لمقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست.

وتقول ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة من الرجال عذبوا تلك الناشطة وثلاث ناشطات أخريات بالتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد في الفترة بين أيار/مايو وآب/أغسطس في منشأة احتجاز غير رسمية في جدة.

ووصفت المصادر المجموعة المؤلفة من نحو ستة رجال بأنها مختلفة عن المحققين المعتادين الذين رأتهم الناشطات من قبل وقالت إنهم ينتمون (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) الذي كان القحطاني رئيسه في ذلك الوقت أو إلى جهاز أمن الدولة.

فيما نفى مسؤول سعودي الاتهامات وقال إن مزاعم إساءة المعاملة والتعذيب لمحتجزات "كاذبة... ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف البيان "ينبغي على السعودية أن تحقق فورا وبشكل موثوق في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي أشخاص متورطين في تعذيب أو سوء معاملة المحتجزين".

وفي أيار/مايو الفائت، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، وخصوصا نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.

واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".

ومن بين الناشطات المعتقلات لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارة ومطالبتهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.