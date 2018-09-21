منظمة تطالب بإسقاط التهم عن ناشط موريتاني 'انتقد العنصرية'

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة بإسقاط التهم "المتعلقة بالخطاب السلمي" الموجهة للناشط الموريتاني عبد الله سالم ولد يالي، الذي تقول إن سلطات نواكشوط تتهمه بالتحريض على العنف "لنشره آراء تدين التمييز العنصري في البلاد".

وقالت المنظمة في بيان إن "أمر الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق يشير ... إلى أن التهم تستند فقط إلى رسائل لولد يالي على واتساب. ولا يحدد الأمر عدد هذه الرسائل أو تواريخها، لكنه يقول إن ولد يالي كان نشطا في مجموعة واتساب ضمت نحو 250 مشاركا".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها استمعت لرسائل على تطبيق "واتساب" منسوبة للناشط الموريتاني يشكو فيها "معاناة أقلية الحراطين المهمشة التي ينتمي إليها ... وهم أحفاد عبيد ذوو بشرة داكنة ويتحدثون العربية، ويشكلون حوالي ثلث سكان البلاد".

وجاء في أمر الإحالة أن ولد يالي قال في رسائل على "واتساب " إن "هؤلاء الكلاب يجب وقفهم عند حدهم" في إشارة للحكومة والنخب الحاكمة وأنه قال: "عليك أن تحضر أسلحة من الخارج وأنا مستعد لأن أكون إلى جنبك". ومن جانبه قال محامي ولد يالي، أحمد علي مسعود، لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه لم يتمكن من تأكيد هذه الاقتباسات لأن المحكمة لم تتح للدفاع بعد الوصول إلى أي تسجيلات صوتية قد يتضمنها ملف القضية.

وطالبت المنظمة بإتاحة الوصول للأدلة على التهم الموجهة لولد يالي.

وأوقفت السلطات الموريتانية ولد يالي (43 عاما) في كانون الثاني/يناير الماضي.