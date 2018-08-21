منظمة حقوقية: خمسة نشطاء سعوديين يواجهون الإعدام

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إن الادعاء السعودي طالب بإعدام خمسة من نشطاء المنطقة الشرقية من بينهم الناشطة إسراء الغمغام.

وحسب المنظمة، يحاكم النشطاء الخمسة بالإضافة إلى شخص آخر لا يواجه الإعدام بتهم "المشاركة في مظاهرات بالقطيف" و"التحريض على التظاهر" و "استخدام شعارات معادية لنظام الحكم" و"السعي لتأجيج الرأي العام" و"تصوير مظاهرات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتعتقل السلطات النشطاء الستة منذ عامين، وستعقد جلسة المحاكمة الثانية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وإسراء الغمغام هي ناشطة شيعية شاركت في تظاهرات بالمنطقة الشرقية عام 2011 تطالب بـ"إنهاء التمييز ضد الأقلية الشيعية"، وهي أول أنثى تواجه حكما بالإعدام في المملكة بسبب نشاطها الحقوقي.

واعتقلت السلطات السعودية الغمغام وزوجها في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وشهدت السعودية مؤخرا حملة على نشطاء المجتمع المدني اعتقلت خلالها 13 ناشطة على الأقل.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد عبد الله آل زلفى في تصريحات سابقة لـ"موقع الحرة" إن المعتقلات "لا علاقة لهن بقضايا المرأة وإنما بعلاقات مشبوهة تتعامل معها الجهات القانونية".

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة.