منظمة دولية: 3000 طفل يهربون من الحديدة يوميا

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية إن حوالي ثلاثة آلاف طفل يمني يفرون كل يوم من مدينة الحديدة الساحلية مع استمرار القتال بين قوات التحالف والحوثيين.

وأضافت المنظمة في بيان الخميس أن 6238 شخصا نصفهم أطفال يغادرون الحديدة بشكل يومي في المتوسط، لكن رحلتهم إلى مناطق أكثر أمنا محفوفة بالمخاطر.

وذكرت أن العائلات دائما ما تجد نفسها مضطرة "للسير في حقول ألغام، والتعرض لضربات جوية، وعبور مناطق قتال خلال محاولة الفرار من الحديدة."

وحثت المنظمة الأطراف المتحاربة في اليمن على الانضمام لجهود الأمم المتحدة للسلام.