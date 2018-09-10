منظمة: غرق 100 مهاجر بينهم أطفال قبالة ليبيا

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية الاثنين أن أكثر من 100 مهاجر، بينهم ما لا يقل عن 20 طفلا، لقوا حتفهم إثر غرق زورقين كانوا على متنهما قبالة سواحل ليبيا مطلع أيلول/سبتمبر الجاري.

وأوضحت المنظمة الإنسانية في بيان أن "الناجين رووا لطواقمها أنهم أبحروا من الساحل الليبي صبيحة الأول من أيلول/سبتمبر على متن زورقين مطاطيين كان كل منهما يقل 160 مهاجرا".

ويواجه مئات من المهاجرين سنويا نفس المصير عند محاولتهم عبور البحر المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبية، التي تعد معبرا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى أوروبا.