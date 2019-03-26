منظمة: قتلى بينهم أطفال في غارة جوية باليمن

أفادت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) الثلاثاء أن سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا وأصيب ثمانية بجروح في غارة جوية بالقرب من مستشفى تدعمه المنظمة في اليمن.

وأضافت في بيان أن "هناك شخصين آخرين في عداد المفقودين".

وأوضح البيان أن "صاروخا أصاب محطة وقود قرب مدخل مستشفى كتاف الريفي على بعد 100 كلم من مدينة صعدة في شمال غرب البلاد.

ومن بين القتلى عاملون في مجال الصحة وحراس أمنيون، وفق المنظمة التي دعت إلى "تحقيق فوري في الفظاعة الأخيرة".

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "سايف ذا تشيلدرن" الدولية هيلي ثورنينغ-شميدت "نشعر بالصدمة والذعر من هذا الهجوم المروع".

وأضافت "هذا المستشفى ليس سوى واحد من مستشفيات عدة تقدم لها سايف ذا تشيلدرن الدعم في اليمن، وتؤمن مساعدات تساهم في إنقاذ حياة الأطفال".

والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، مستمرة منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.