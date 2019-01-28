'وضعوني في دولاب مركبة'.. تعذيب في إدلب

اتهمت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" هيئة تحرير الشام باعتقال وتعذيب مئات الأشخاص في إدلب ومناطق أخرى تقع تحت سيطرتها في شمال غرب سوريا. وقالت هيومان رايتس ووتش إنها وثقت 11 حالة احتجاز يعتقد أن بينها ست حالات تعرضت للتعذيب. ووثقت جماعات حقوقية سورية أخرى مئات حالات الاعتقال في حلب وإدلب، بينها 184حالة على الأقل منذ أيلول/سبتمبر 2018، وفقا لإحدى المنظمات الحقوقية. ويقول محللون إن سبب معارضة السكان لحكم هيئة تحرير الشام يعود إلى الأساليب المسيئة التي تستخدمها في إسكات المعارضة، بما فيها الاعتقال التعسفي والاختطاف وفي بعض الحالات الاغتيالات. وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "حملة هيئة تحرير الشام ضد معارضي حكمها تماثل بعض التكتيكات القمعية التي تستخدمها الحكومة السورية. لا يوجد عذر يبرر إحضار المعارضين واحتجازهم تعسفيا وتعذيبهم".

​الاتهامات التي تواجهها الهيئة قال معظم المعتقلين الثمانية السابقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن انتقاداتهم لحكم هيئة تحرير الشام هي سبب اعتقالهم. وسبعة من هؤلاء الثمانية كانوا ناشطين إعلاميين أو صحافيين. وقال المفرج عنهم إن الهيئة تعتبر انتقادها معادلا للتعاون مع الحكومة السورية، أو الحكومة التركية، أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أو جماعات سورية مسلحة غير حكومية مثل "أحرار الشام" أو "الجبهة الوطنية لتحرير سوريا". قال جميع من قوبلوا إن المعتقلين اتهموا بعدة جرائم أثناء الاستجواب، منها "الزنا وشرب الخمر وكونهم أعضاء في تنظيم داعش، وعملاء مزدوجين للحكومة السورية، ويعملون لصالح جهات أجنبية".

​شهادات المحتجزين وعائلاتهم وفقا للمعتقلين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش، فأن الهيئة تسيطر على خمسة أو ستة مراكز احتجاز، منها "العُقاب"، و"حارم"، و"إدلب المركزي"، و"سنجار"، و"حلب". وتقول تقارير إعلامية وناشطون إن هناك مراكز احتجاز أخرى غير رسمية. وقضى أربعة من المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش فترة في سجن العقاب سيء السمعة، و قال ثلاثة من المعتقلين إن المحققين كانوا "سوريين أو تونسيين". لم يتمكن أي من المعتقلين من مقابلة محام أو استشارته، ولم يمثل سوى اثنان أمام قاض شرعي في إحدى محاكم الهيئة. حسب هيومن رايتس ووتش. قال المعتقلون الذين تمت مقابلتهم، باستثناء واحد، إن مسؤولي السجن ضربوهم، أو أساؤوا معاملتهم جسديا بأشكال أخرى. في كثير من الحالات، بلغت الانتهاكات مستوى التعذيب. ووصف رجل أنه عُلِّق على عمود رأسا على عقب لساعات أثناء الاستجواب. وقال آخر إنه وضع في غرفة فولاذية ضيقة جدا تشبه التابوت لثلاث ساعات. وقال أحد المعتقلين إن المحققين ضغطوا جسده كله داخل دولاب مركبة وضربوه باستمرار، وهو أسلوب تعذيب يسمى "الدولاب"، تستخدمه أيضا أجهزة الأمن السورية: "في الليل، كانوا يبدأون بضربي. استخدموا الدولاب. هذه لحظات التعذيب، أتذكرها بالتفصيل، كل يوم. لدي كراهية تجاههم وأريد فضح ما فعلوه. مات أناس أمام عيني" وأضاف أن "أكثر ما يمكنك فعله هو تحريك كتفيك قليلا والصراخ طالبا المساعدة. لكن عدة مرات، قاموا بحشو الأشياء في فمي حتى لا أتمكن من الصراخ، مثل كرة. هذا حدث ست أو سبع مرات. كان هناك يومين أو ثلاثة من الراحة بينها. كنت أفقد وعيي كثيرا".