منظمة: 15 صحافيا سعوديا اعتقلوا 'في ظروف شديدة الغموض'

أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية الأربعاء أن أكثر من 15 صحافيا ومدونا سعوديا قد اعتُقلوا "في ظروف شديدة الغموض" منذ أيلول/سبتمبر 2017، وطالبت بتحقيق دولي مستقل حول مصير زميلهم جمال خاشقجي.

وقالت المنظمة ومقرها في باريس في بيان إن "هذا الاختفاء يندرج في اطار موجة قمع قاسية وغامضة في كثير من الأحيان تستهدف الصحافيين السعوديين".

وأضافت المنظمة التي تدافع عن حرية الصحافة أن اختفاء جمال خاشقجي "حصل في سياق من القمع الكثيف للصحافيين والمدونين في بلاده".

وأوضحت مراسلون بلا حدود "منذ أيلول/سبتمبر الماضي، أوقف اكثر من 15 منهم في السعودية في ظروف شديدة الغموض: في معظم الحالات، لم يؤكد توقيفهم رسمياً ولم يتم أيضا الإعلان عن مكان توقيفهم أو التهم الموجهة إليهم".

وأوردت "مراسلون بلا حدود" عددا من الحالات، منها حالة الصحافي صالح الشيحي، الذي فقد أثره في كانون الأول/ديسمبر ولم "يؤكد اعتقاله سوى في شباط/فبراير 2018، عندما أبلغ ذووه بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات"، وحالة فايز بن دمخ "الصحافي الشهير والشاعر السعودي" الذي لم تتوافر معلومات عنه منذ أيلول/سبتمبر 2017 "عندما كان على وشك أن يطلق شبكة إعلامية في الكويت" والذي "خطف بكل بساطة وسلم إلى السعودية" وفق الصحافة المحلية.

وفي مقابلة الجمعة مع وكالة بلومبيرغ، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن جمال خاشقجي "دخل" فعلا القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه غادرها بعد فترة وجيزة. ودعا شخصيا السلطات التركية إلى "تفتيش" القنصلية.

وأكد مسؤولون أتراك مساء السبت أن العناصر الأولية للتحقيق تفيد بأن خاشقجي (59 عاما) قد اغتيل في القنصلية السعودية، لكن الرياض وصفت هذه المعلومات بأن "لا أساس لها".