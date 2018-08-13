منعت روايته ثم أجيزت.. كاتب كويتي: معركتي مستمرة

منع الرواية أثار جدلا واسعا حول حرية التعبير في الكويت، ما دفع النائب أحمد الفضل إلى مطالبة وزارة الإعلام بإجازة الكتاب واجتثاث ما أسماه "الأدمغة الخاوية".

بعد ثلاثة أشهر من منع رواية "عبد اللطيف الأرمني والتفاحات الثلاث"، رفعت الرقابة الكويتية الحظر عن الرواية، حسب ما كشف مؤلفها الكويتي أحمد الصراف لـ"موقع الحرة"، مشيرا إلى أن معركته ضد الرقابة ما زالت مستمرة.

ويقول الكاتب أحمد الصراف لـ"موقع الحرة" إن الرواية التي طبعت في بيروت، خالية من الممنوعات المرعبة مثل الجنس والدين، والسياسة.

وأضاف الصراف "تقدمت بها للجنة رقابة المطبوعات التابعة لوزارة الإعلام للموافقة عليها ولم يصلني رد بالموافقة أو المنع، ولكن قيل لي إن السبب في الحظر هو صورة الغلاف (الذي يحتوي على صليب)، وإنه يسيئ لمشاعر المسلمين فضلا عن كلمات تسيء لبعض الشعوب".

الرواية تسرد قصة مهاجر أرمني غادر قريته في تركيا وذهب إلى حلب، حيث تزوج وأنجب ولدا.

يكبر الولد ويقع في حب فتاة حلبية مسلمة ويتزوجها، وبسبب صعوبة وضعه الاجتماعي والأسري يقرر ترك مسقط رأسه والرحيل مع عائلته الصغيرة لبغداد، ثم إلى الكويت.

تحرك النائب أحمد الفضل، إلى جانب الجدل الذي دار في مواقع التواصل الاجتماعي "أثر إيجابيا"، ما دفع وزارة الإعلام إلى إجازة الرواية، حسب ما يقول الصراف.

ويضيف الكاتب الكويتي " قصة الرواية انتهت لكن العملية ما انتهت كرقابة، سألاحقها ككاتب وسأرجع لانتقادها دوما ... هناك مئات من الكتاب المظلومين ينتظرون الإفراج عن كتبهم".

ويطالب الصراف بوجود قواعد لمراجعة الكتب والروايات بعيدا عن القرارات العشوائية.