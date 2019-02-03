امرأة غنت على مسرح إيراني

علقت وزارة الإرشاد الإيرانية الأحد نشاط فرقة "حميد عسغري" الموسيقية، بسبب غناء امرأة على المسرح لبعض ثوان.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن تحقيقا سيجرى بخصوص الواقعة، ولحين تظهر النتائج سيتم تعليق نشاط الفرقة.

وكانت عازفة الغيتار بالفرقة، نغين بارسا، قد غنت مدة ثوان، في حفل أقيم ببرج ميلاد في العاصمة طهران.

وبمجرد ما بدأت بارسا بالغناء، قطع المسؤولون عن القاعة صوت الميكروفون فورا، بحسب مواقع إخبارية إيرانية.

وعقب انقطاع الصوت عن بارسا، أعطى نجم الفرقة حميد عسغري ميكروفونه إلى لاعبة الغيتار لتكمل الأغنية إلى آخرها.

وقد منعت الجمهورية الإسلامية العديد من الفرق التي تتضمن عناصر نسائية، مثل وقف نشاط المطرب علي قيصري الذي شاركته الغناء هاله سفيزاده.