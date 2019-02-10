منع طائرة ركاب من الهبوط في الصين

عادت طائرة ركاب نيوزيلندية أدراجها، بعد رفض هبوطها في مطار بمدينة شنغهاي الصينية.

وكانت طائرة شركة "إير نيوزيلند" التي انطلقت من مدينة أوكلاند قد عادت إليها مرة أخرى بعد خمس ساعات من الطيران، لأنها لم تحصل على تصريح بالهبوط في الصين.

وذكر بيان الشركة "أبلغنا في مذكرة تقنية بأن الطائرة المعنية التي تؤمن هذه الخدمة لا تملك التصريح من السلطات التنظيمية الصينية للهبوط في الصين".

وبعدما عادوا إلى أوكلاند، تسلم المسافرون رسالة نصية من الشركة تخبرهم أنها برمجت رحلتهم إلى مساء الأحد.

وأوضح مسافرون أن الطيار أبلغهم في منتصف الرحلة أن السلطات الصينية لم تسمح للطائرة بالهبوط في الصين، وهي مضطرة للعودة.