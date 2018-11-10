تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم ملبورن

أكد مسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب الأسترالية السبت أن الرجل من أصل صومالي الذي قتل شخصا بالسكين في ملبورن الجمعة وجرح اثنين آخرين، كان معروفا بالنسبة إلى الاستخبارات لكنها لم تعتبره تهديدا للأمن القومي.

وتعتبر الشرطة الأسترالية أن الاعتداء الذي نفذه حسن خليف شير علي (30 عاما) عملا إرهابيا.

وقال المسؤول إيان مكارتني "رغم أنه كانت لديه آراء متطرفة، توصل التقييم إلى أنه لا يشكل تهديدا للأمن القومي".

وأضاف أن "التحقيق سيركز على معرفة كيف ومتى انتقل من آرائه الراديكالية إلى الاعتداء الذي نفذ أمس" الجمعة.

وكان المحققون ذكروا أولا أن الرجل لا علاقة له معروفة بالإرهاب.

وأوضحت الشرطة في وقت لاحق أنه معروف لدى الاستخبارات منذ ثلاث سنوات وأنه وصل إلى أستراليا مع عائلته عندما كان طفلا.

وألغي جواز سفره الأسترالي عام 2015 للاشتباه بنيته الذهاب إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش.

ومن المفترض أن يخضع شقيقه للمحاكمة العام المقبل بتهمة السعي لامتلاك سلاح لارتكاب عمل إرهابي.

وأشارت الشرطة إلى أنه أثناء الاعتداء، كانت سيارة حسن خليف شير علي الرباعية الدفع مليئة بقوارير غاز.

وقتل المهاجم الذي كان يحمل سكينا شخصا واحدا هو سيستو مالابينا (74 عاما) وهو صاحب مطعم إيطالي في ملبورن كبرى مدن جنوب استراليا.

وقد وضعت أزهار ورسائل أمام مقهى "بيليغريني" الذي يديره مالابينا تكريما للرجل المعروف جدا عالميا كواجهة المقاهي والمطاعم في ملبورن.

وقالت الشرطة إن شخصين آخرين تلقيا العلاج بعد أن أصيبا بجروح في الاعتداء.

وقد أطلقت الشرطة النار على المنفذ وأصابته في صدره واعتقلته.

وذكر شهود عيان أن الرجل قام بمهاجمة مشاة بالقرب من سيارته المشتعلة التي قادها إلى وسط ملبورن.

ووقع الهجوم في حي الأعمال في ملبورن بعد ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي) بينما كان الناس قد بدأوا مغادرة أماكن عملهم لعطلة نهاية الأسبوع.