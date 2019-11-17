منها الزيت والسكر والدقيق.. مصر ستخفض أسعار بعض السلع التموينية

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله السبت إن الحكومة ستخفض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وقال المصيلحي إن سعر زجاجة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيهات مصرية (0.53 دولار) مقابل 9.5 جنيهات، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 جنيهات للكيلو غرام بدلا من تسعة جنيهات بينما سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلا من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات.

ولم يوضح وزير التموين سببا لخفض تلك الأسعار.

وأعادت الحكومة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين في وقت سابق هذا العام بعدما بدأت مراجعة لمنظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.

وجاءت إعادتهم للبطاقات التموينية بعد احتجاجات صغيرة لكنها نادرة شهدتها القاهرة وعدة مدن بالبلاد في 20 سبتمبر.

وخرجت تلك الاحتجاجات استجابة لدعوات للتظاهر ضد مزاعم بالفساد وهدر المال العام بحق الرئيس والجيش وهي اتهامات ينفيها الرئيس.