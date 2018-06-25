منوشن: القيود على الاستثمارات لن تقتصر على الصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الاثنين إن القيود المرتقبة على الاستثمارات لن تكون مقصورة على الصين لكنها ستطبق "على جميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا".

وأضاف منوشن في تغريدة إن تقارير نشرتها بلومبرغ وصحيفة وول ستريت جورنال بشأن القيود على الاستثمارات هي "أخبار مختلقة وزائفة".

On behalf of @realDonaldTrump, the stories on investment restrictions in Bloomberg & WSJ are false, fake news. The leaker either doesn’t exist or know the subject very well. Statement will be out not specific to China, but to all countries that are trying to steal our technology. — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) June 25, 2018

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن وزارة الخزانة تعكف على إعداد قيود ستمنع الشركات التي توجد فيها ملكية صينية بنسبة 25 في المئة على الأقل من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ويمثل هذا التحرك تصعيدا آخر لصراع الرئيس دونالد ترامب مع الصين بعد أن فرضت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع صينية مستوردة بقيمة 50 مليار دولار.