منوشن: لا اجتماع مخطط بين ترامب وروحاني في نيويورك

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إن الرئيس دونالد ترامب ليست لديه خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقا الشهر الجاري.



وأضاف منوشين الخميس أن مثل هذا الاجتماع "غير مخطط له في الوقت الحالي" بالرغم من أن ترامب أوضح أنه "سيجلس مع روحاني دون شرط" لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.



وشدد منوشين أيضا على أن إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون لن تغير بشكل كبير من موقف إدارة ترامب من إيران.



وذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو "ينفذ حملة الرئيس لأقصى ضغط" وبالتالي "لا تغيير كبير هناك".



كان بولتون متشددا تجاه إيران ومتشككا إزاء الانخراط معها.

