من أجل السلام.. عراقي يحول بندقية إلى آلة موسيقية

أحزنته أوضاع بلاده الغارقة في الحروب، فقام بتحويل بندقية كلاشنكوف وصندوق ذخيرة إلى آلة موسيقية تصدح بالأنغام بدلا من أزيز الرصاص.

إنه المعلم العراقي ماجد كاظم..

وقال ماجد في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه عمد من خلال خطوته الرمزية هذه إلى إبراز أهمية السلام في حياة الأمم والشعوب، وضرورة الابتعاد عن الحروب التي ألحقت دمارا كبيرا بالعراق في السنوات الماضية.

وأوضح ماجد، الذي يعمل بإحدى مدارس بغداد، أنه بدأ الاهتمام بالموسيقى منذ الصغر، ويعمل الآن على نقل الرسالة ذاتها إلى تلاميذه، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق السلام.

ولم تقتصر رسالة ماجد على طلبته فحسب، بل ألهمت أيضا كثيرين من جمهور مواقع التواصل.

وقد خاض العراق على مر تاريخه الموغل في القدم العديد من الحروب والمعارك، من بينها الحرب الأهلية (2014 و 2017) والنزاع الكردي العراقي (2017) والحرب ضد جيوب داعش.