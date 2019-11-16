Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
منوعات

من أجل 300 دولار.. رجل ينبش قبر والديه في موزمبيق

قبر

اعتقلت الشرطة في موزمبيق رجلا بتهمة نبش القبور واستخراج الجثث منها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية قولها إن الرجل متهم بنبش قبر والديه لاستخراج عظامهما وتحصيل المال مقابل ذلك.

الرجل الذي يسكن منطقة نامبولا في موزمبيق قال للشرطة إنه كان ينوي تسليم عظام والديه وعمه الذين توفوا قبل مدة لرجل أعمال مقابل نحو 300 دولار.

/**/ /**/ جانب من الموقع الذي قدم فيه أطفال قربانا للآلهة في هوانتشاكو بالبيرو
على صلة

قدموا قربانا للآلهة.. العثور على بقايا 227 طفلا في البيرو

واعترف الرجل بالتهم الموجهة إليه قائلا "وعدني رجل أن يعطيني نصيبا من المال، ودراجة نارية لقاء عظام بشرية سليمة".

وأضاف "ذهبت إثر ذلك إلى مقبرة العائلة، وحفرت قبر والدي، وأمي وعمي".

المتحدث باسم الشرطة المحلية قال إن الحادث كان خامس حالة من نوعها في المنطقة هذا العام.

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG