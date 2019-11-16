اعتقلت الشرطة في موزمبيق رجلا بتهمة نبش القبور واستخراج الجثث منها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية قولها إن الرجل متهم بنبش قبر والديه لاستخراج عظامهما وتحصيل المال مقابل ذلك.

الرجل الذي يسكن منطقة نامبولا في موزمبيق قال للشرطة إنه كان ينوي تسليم عظام والديه وعمه الذين توفوا قبل مدة لرجل أعمال مقابل نحو 300 دولار.

واعترف الرجل بالتهم الموجهة إليه قائلا "وعدني رجل أن يعطيني نصيبا من المال، ودراجة نارية لقاء عظام بشرية سليمة".

وأضاف "ذهبت إثر ذلك إلى مقبرة العائلة، وحفرت قبر والدي، وأمي وعمي".

المتحدث باسم الشرطة المحلية قال إن الحادث كان خامس حالة من نوعها في المنطقة هذا العام.